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محافظات

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

اعمال تطهير بالوعات
اعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

قام اليوم المحاسب أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية بمتابعة أعمال تطهير جميع بالوعات صرف مياه الأمطار بشوارع المدينه والعمل على تسليكها وتم تنظيف الغرف من الشوائب والأتربة 

رئيس مركز مشتول السوق بالشرقية يتابع النظافة بالفترة المسائية

الاستعداد لموسم الشتاء القادم 

وذلك استعدادًا لموسم الشتاء القادم من اجل تيسير الحركة على الماره من المواطنين ولتصبح في شكل حضاري يضاهي الصورة الجمالية ولحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين واستعدادًا لموسم الشتاء لتكون جاهزه استعدادا لهطول اى امطار. 

اتخاذ الاجراءات الاحترازية 

وأكد  هيكل ايضا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ.

حملات لإزالة الإشغالات من شوارع مشتول السوق في الشرقية

المحافظ شدد على ضرورة تسليك البالوعات

وكان المهندس حازم الاشمونى كان قد شدد على جميع رؤساء المراكز ةالمدن والاحياء بضرورة استمرار اعمال  الصيانه اللازمه لغرف الصرف استعدادا لموسم الشتاء والحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة المحيطة بالمواطنين وفي إطار تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة 

 

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المحاسب ايمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول الشوق محافظة الشرقية متابعة اعمال تطهير بالوعات صرف مياه الامطار شوارع المدينة العمل على تسليكها وتنطيف الغرف الشوائب والاتربة

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