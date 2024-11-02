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محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي بالعاشر

محافظ الشرقيةيشارك
محافظ الشرقيةيشارك إجتماع مجلس إدارةالمعهدالتكنولوجي بالعاشر

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ا في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

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تجديد الثقة للدكتور جمال محمد هاشم 

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور جمال محمد هاشم بمناسبة تجديد الثقة وتكليفه عميدًا للمعهد وفرعه بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2024/2025 متمنيًا له دوام التوفيق والرقي.

التصديق على المحضر السابق 

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت أهم الأنشطة والقرارات المتخذة خلال الفترة من 27/8/2024 وحتى تاريخه ومنها اعتماد 6 برامج هندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وهى الهندسة الكهربائية والهندسة الطبية والهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونكس والهندسة المدنية والهندسة المعمارية وحصول فريق SAILFISH ROV بالمعهد على المركز الثاني في مسابقة قادة الأنشطة الطلابية في مجال البيئة والتكنولوجيا الخضراء 

المركز السادس فى مسابقة برنامج قادة الهندسة 

وكذا حصول فريق ASME HTI على المركز السادس في مسابقة برنامج قادة الهندسة "كونكريت بلس" الذي نظمته مؤسسه شباب القادة YLF حيث قام الطلاب بتصميم منشأ مستدام ) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

تحسين مستوى التعليم العالى 

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية البحث العلمى فى تقدم الأمم

وأوضح محافظ الشرقية أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنمية مهارات الطلاب الباحثين وتنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

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التقاط الصور التذكارية 

وفي نهاية الاجتماع حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع فريق كرة الطائرة بالمعهد لحصوله على المركز الثالث في دورة الصداقة لمنطقة القاهرة 2024/2025 متمنيًا لأعضاء الفريق استمرار التفوق الرياضي وحصد المراكز الأولى في مختلف المسابقات والمحافل الرياضية.

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الهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية العميد جمال محمد هاشم مجلس ادارة المعهد المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية

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