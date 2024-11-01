الشاعر أحمد عليوة في ضيافة نادي أدب الإسماعيلية (صور)

استضاف نادي الأدب المنعقد بقصر ثقافة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن سلطان، الشاعر أحمد عليوة خلال فعاليات ندوته الأسبوعية.

تكثيف أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة

يأتى ذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو





عرض مجموعة من القصائد

ألقى الشاعر أحمد عليوة مجموعة من قصائده والتي تتميز بالحداثة ونالت استحسان الحضور، وكانت بدايات عليوة مع نشأة صالون الراحل محمد رشاد.

أقوال النقاد في الشاعر

وفي دراسته النقدية قال الناقد جمال حاتم أن أحمد عليوة قدم قصيدةً مغايرةً تتميز بالايحاءات المتناغمة والمنسجمة لدى المتلقي.

واستطاع جمال حاتم أن يفك كثيرا من رموز القصيدة وغموضها عند الشاعر ونالت الدراسة النقدية استحسان الحضور.

حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة نادي الأدب.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

و أدار الندوة القاص أحمد نجم، كما تناولت الندوة مجموعة من الأسئلة لمزيدٍ من الفهم والتنوير.



شهد الندوة فهمي عبدالله سكرتير النادي، والأديب مجدي مرعي والأديب سيد إمام، وهشام الحلو، ونجدي أمين، وفتحي نجم، وجمال حراجي، محمد الوكيل، فوزي سعد، وسمير قاعود والموسيقار أشرف عوض الله،و محمد علي النجع، وأمنية محمد، وخالد حجاج، وحسن السيد، ومجدي ابوطالب.

وأشرف على فعاليات الندوة إسلام البنا مدير القصر، ونفذت الندوة نسمة عبد الفتاح مسئول النادى بالقصر.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ