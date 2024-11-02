السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

خبير: توقعات بعنف وفوضى في أمريكا حال عدم فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

ترامب وكامالا هاريس،
ترامب وكامالا هاريس، فيتو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك متغيرات شديدة يشهدها المجتمع الأمريكي مؤخرًا تمثلت في أمرين، منها حالة الاستقطاب السياسي وخطاب الكراهية التي تصاعد بشكل كبير بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، فضلًا عن حالة التنابز الشديد بين كلا المرشحين دونالد ترامب، وبين كمالا هاريس والاتهامات التي بدأت تتصاعد بينهما.

 

النظام السياسي الأمريكي

وأضاف «سيد أحمد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تطورات متعلقة بالنظام السياسي الأمريكي تتصاعد بالاتجاهات التي تشكك في منظومة الانتخاب الأمريكية سواء في نزاهته أو غيره، والأمر الثاني يتعلق بانتشار وعشوائية السلاح في أمريكا.

 

خطاب الكراهية والاستقطاب في أمريكا

ولفت إلى أن هذين العاملين المتمثلين في خطاب الكراهية والاستقطاب وانتشار السلاح يدعمان بيئة العنف والفوضى في الجانب الأمريكي لاسيما وأن في انتخابات 2020 كان هناك اقتحام للكونجرس الأمريكي.

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نزاهة الانتخابات الأمريكية

وتابع: «المرة الأولى التي نسمع بها بتشكيك في نزاهة الانتخابات الأمريكية، وأن هناك اختراقات خارجية وتدخلات في الانتخابات، وكل هذا أدى إلى إحداث نوع من الهشاشة في المفهوم السياسي أو الديموقراطي الأمريكي».

 

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