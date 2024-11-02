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محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف الداخلية بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

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تفقد المحافظ رفع كفاءة  الشوارع والتىتم العمل فيها 

جاء ذلك خلال تفقده أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق بإجمالي مساحة مسطحة 42 ألف متر وبتكلفة 15 مليون جنيه والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

جارى الانتهاء من رفع كفاءة عدد من الشوارع

تعرف المحافظ من المهندس أحمد رجب بجهاز تعمير سيناء عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق على مساحة 42 ألف متر مسطح 

وضع طبقة أساس سطحية 6 سم 

حيث تشمل الأعمال قطع الفيرما ووضع طبقة أساس سطحية سمك 6 سم وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه وجاري تكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد 

مجهودات جهاز تعمير سيناء 

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدًا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تنفيذ خطة تطوير الشبكة الداخلية 

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتتابع بشكل مستمر معدلات أداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولًا بأول للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

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المرافقون للمحافظ 

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ويسري راشد رئيس حي أول والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل والمهندس أحمد رجب بجهاز تعمير سيناء.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيد خطة التطوير والتجميل خلق محاور مرورية جديدة انشاء طرق بديلة تساهم فى توفير الوقت توير الجهد على المسافرين

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