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أخبار مصر

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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 تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي الأهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد أقسام الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

 

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الدكتور خالد عبدالغفار بمحافظة القاهرة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لامانة المراكز الطبية المتخصصة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة مستشفي الشيخ زايد ال نهيان

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