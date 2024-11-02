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تطورات واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الشيخ زايد.. الصحة: لا تسامح في التعدي على الأطقم الطبية.. والنقابة تطالب بتغليظ العقوبات

مستشفي الشيخ زايد
مستشفي الشيخ زايد آل نهيان

حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية مازالت مستمرة. هذا ما أكدته النقابة العامة للأطباء بعد واقعة الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، وتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي الأهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه. 

الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدًا أنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

من جانبه تابع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، مما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.

وتواصل نقيب الأطباء مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المسؤولين، للتأكد من تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.

وزار نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين،  مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للإطمئنان حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم كافة سبل الدعم له.

الدولة حتى الآن لم تنجح في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية

وكلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كل الدعم القانوني للطبيب، ومتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها المستشفى.

وأكد نقيب الأطباء، أن الدولة حتى الآن لم تنجح في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مشددًا على ضرورة تعاون كل الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.

ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها

وشدد  أسامة عبد الحي، على أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية ظاهرة مشينة وهمجية يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مطالبًا بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال.

استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية

وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودي بحياة بعضهم، كما أنه سيدفع ما تبقى من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج، بحثًا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه أدان الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على الأطقم الطبية، آخرها ما تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.

أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية

نقيب الأطباء: الحكومة فشلت في حماية الفرق الطبية من الاعتداءات

وطالب أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية  بتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطقم والمنشآت الطبية، مؤكدًا أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك لابد أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه بذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة وأن الاعتداء لم يكن على الطبيب فقط بل  تم إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، مما أدى إلى توقف تلقي الخدمة لباقي المرضى وإحداث حالة ذعر في المستشفى.

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