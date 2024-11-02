ضبط 25 طن أسمدة وأعلاف و3 آلاف لتر مواد بترولية خلال حملات تموينية بالشرقية

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه تم تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية المفاجئة اليوم، وضبطنا 25 طن أسمدة وأعلاف ومواد بناء و3 آلاف وقود وجميعها مجهولة المصدر.

التنسيق بين الجهات الرقابية والمديريات

وجاء ذلك التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحملتها بمنيا القمح

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية وأسفرت عن تحرير 7 محاضر للمخالفين أولهم المحضر رقم ٣٢٧٢٦جنح منيا القمح ضد صاحب محطة تموين سيارات للتصرف في ١٣٥٧ لتر بنزين ٩٢ و١٥٩لتر سولار وتجميع ١١١٠ لتر بنزين ٨٠ واخرهم المحضر رقم ٣٢٣٠٦ ضد صاحب مخزن أسمدة وتم التحفظ على ٥ طن فوسفات مجهولة المصدر.

التحفظ على 5 أطنان أسمنت مجهول المصدر

كما قامت حملة ضمت ديوان عام المحافظة والأجهزة المعاونة بمركز مشتول السوق تم تحرير5 محاضر للمخالفين اولهم المحضر رقم ٧٩٢٥ لمحطة بنزين حدث كشط وشطب فى المحضر رقم ٧٩٢٣ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٥ طن أسمنت مجهول المصدر.

إدارة تموين مركز ومدينة أبو كبير

كما قامت حملة إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن والسادة مفتشي الإدارة وبالاشتراك مع حملة مباحث التموين تم المرور على المحلات التجارية لمتابعة الحالة التموينية بالإدارة وأسفر المرور عن تحرير 8 محاضر أولها المحضر رقم ١٧٤٧٧ جنح أبوكبير وتم ضبط عدد ( ٥ أطنان ) سماد محسن بدون فواتير، والمحضر رقم ١٧٤٨١ جنح أبوكبير وتم ضبط قاروصة سجاير بدون فواتير.

تشكيل لجنة بكفر صقر

وتم تشكيل حملة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة والسادة مفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط المحضر جنح برقم ١٢٩٦٥ جنح كفر صقر ضد أحد المواطنين لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥% محظور تداوله خارج الحصص التموينية ويصرف للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبكمية قدرها ٢٠ شيكارة أي بإجمالي ١ طن دقيق بلدى استخراج ٨٧.٥ % وتم نقل الدقيق لمستودع الدقيق بكفرصقر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة كما تم تحرير 4 محاضر .

دائرة مركز فاقوس

كما قامت حملة مشكلة من نصر العربي وأحمد سعد المفتشين بالمديرية بالإشتراك مع حملة ديوان عام المحافظة للعمل بدائرة مركز فاقوس وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر أولها محضر ضد صاحب مخزن أعلاف

التحفظ على 75 شيكارة

وتم التحفظ على 75 شيكارة ردة وزن الشيكارة 40 كيلو بإجمالي كمية قدرها 3 أطنان مجهولة المصدر، وآخرها محضر ضد صاحب مخزن للأغذية، وتم التحفظ على 3570 كرتونة شيبسي مجهولة المصدر بكل كرتونة 12 كيسا.