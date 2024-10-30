تموين الشرقية: ضبط 13 طن دقيق وسكر مخازن بحملات بالزقازيق
أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه وبالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.
الالتزام بالاشتراطات التموينية ومراجعة التراخيص
وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية
وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز الزقازيق.
ما أسفرت عنه الحملة
حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للمواد الغذائية بإحدى قرى مركز الزقازيق يقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق الحر استخراج 72% وكذا السكر الحر وأسفر التفتيش عن ضبط ضبط مخالفات.
ضبط 260 شيكارة سكر معبأ وسايب
حيث تم ضبط عدد 240 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 12 طن مجهول المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره.
سكر سائب فى شكاير
بالاضافة الى ضبط 20 شيكارة سكر سايب زنة الشيكارة 50كجم بإجمالي كمية قدرها طن سكر سايب غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وقد تم تحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخزن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.