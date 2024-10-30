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تموين الشرقية: ضبط 13 طن دقيق وسكر مخازن بحملات بالزقازيق

ضبط 13 طن دقيق وسكربمخازن
ضبط 13 طن دقيق وسكربمخازن بحملات بالزقازيق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه وبالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة. 

تموين الشرقية: ضبط 35 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

الالتزام بالاشتراطات التموينية ومراجعة التراخيص 

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية 

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز  الزقازيق.

ما أسفرت عنه الحملة 

حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للمواد الغذائية بإحدى قرى مركز الزقازيق يقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق الحر استخراج 72% وكذا السكر الحر وأسفر التفتيش عن ضبط ضبط مخالفات. 

ضبط 260 شيكارة سكر معبأ وسايب

حيث تم  ضبط عدد 240 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 12 طن  مجهول المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره.

تموين الشرقية: ضبط 23 طن أسمدة ومواد غذائية مجهولة المصدر

سكر سائب فى شكاير

 بالاضافة الى   ضبط 20 شيكارة سكر سايب زنة الشيكارة 50كجم بإجمالي كمية قدرها طن سكر سايب غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وقد تم تحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخزن.

 

 

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رؤساء المراكز والاحياء الطب البيطري مديرية الصحه الجهات الرقابية جهاز حماية المستهلك المهندس عبدالكريم عوض وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية

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