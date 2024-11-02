نيوكاسل يحسم الشوط الأول لصالحه أمام أرسنال

نجح فريق نيوكاسل في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون رد أمام أرسنال في المباراة التي تقام على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

وجاء الهدف الأول من عرضية أنتوني جوردون قابلها ايزاك برأسية لتسكن شباك أرسنال في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

تشكيل نيوكاسل أمام آرسنال

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ونيوكاسل يونايتد يحتل المركز 12، برصيد 12 نقطة.



وطبقًا للقاءات الكأس الأخيرة، كان لدى المدرب ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال، خيارات شبابية مميزة مثل اللاعب الشاب إيثان نوانيري، الذي سجل هدفًا رائعًا ليصبح أصغر لاعب يسجل في مباراتين متتاليتين كأساسي لأرسنال، هذه الإضافة الشابة أعطت دفعة جديدة للفريق الذي يسعى جاهدًا لملاحقة مانشستر سيتي في سباق الصدارة، إذ يحتل آرسنال المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

رغم الأداء المميز، يواجه أرسنال تحديات في الحفاظ على استقرار الدفاع، حيث استقبل الفريق تسعة أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذه الانتكاسة الدفاعية جاءت بعد سلسلة من 18 مباراة حافظ فيها الفريق على شباكه بشكل جيد، ما أثار بعض الانتقادات للمدرب أرتيتا ووصفه بأنه يتبع أسلوب “مورينيو”، في إشارة لأسلوب دفاعي قد لا يكون مرضيًا لجماهير النادي.

في مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري ضد ليفربول، بدا الفريق متماسكًا في الشوط الأول حيث كان متقدمًا 2-1، لكن افتقد التركيز في الشوط الثاني، ما أتاح للنجم محمد صلاح تسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2 مثل هذه الأخطاء الدفاعية قد تكون مكلفة أمام فريق مثل نيوكاسل الذي يمتاز بقوة هجومية خاصة على ملعبه.



على الجانب الآخر، يسعى نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو لاستعادة مكانته بين الكبار بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة رغم تألقهم في الكأس، فإن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له بالدوري، مكتفيًا بنقطتين فقط من آخر 15 نقطة متاحة يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر ويأمل في العودة بقوة عبر تحقيق الفوز على أرسنال.

على الرغم من الإصابات، أثبت نيوكاسل قوته على ملعبه “سانت جيمس بارك”، إذ لم يخسروا على أرضهم في الدوري إلا مؤخرًا أمام برايتون بعد سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة، ويتميز نيوكاسل بقوة هجومية على أرضه .