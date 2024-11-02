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محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية، رصف شوارع بميت غمر في الدقهلية

اعمال رصف بشوارع
اعمال رصف بشوارع مبت غمر، فيتو

تشهد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية أعمال رصف استهدفت 6 شوارع بشوارع المدينة.

رصف 6 شوارع بميت غمر 

ومن جانبه يتابع اللواء أنور عثمان يتابع استمرار أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 برصف 6 شوارع وهي  دار السلام،  دمشق، فلسطين، المنصورة بغداد، المدينة المنورة.
 

ضمن الخطة الاستثمارية..رصف شوارع بميت غمر

وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمدينة ميت غمر وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٤-٢٠٢٥، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن الاهتمام بمشروعات الطرق والرصف.

حيث تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي بالمجلس، بحضور أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، استمرار أعمال  تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 برصف  6 شوارع ( دار السلام _ دمشق _ فلسطين _ المنصورة _ بغداد _ المدينة المنورة )

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة إنهائها تحقيقًا لرضا المواطنين.

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