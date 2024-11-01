الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار انعقاد لجان تظلمات عدم الحصول على بطاقة الخدمات في تضامن الدقهلية

انعقاد لجنة التضلمات
انعقاد لجنة التضلمات بتضامن الدقهلية

أعلنت مديرية تضامن الدقهلية، استمرار انعقاد لجان تظلمات من عدم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؛ للقضاء على قوائم الانتظار.

حيث عقد بمقر مديرية "تضامن الدقهلية "لجنة لفحص تظلمات الحالات المرفوضة من  بطاقة الخدمات المتكاملة" الإعاقات البصرية.

وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالانتهاء من قوائم الانتظار للمتظلمين من الكشف الطبي، وبالتنسيق مع الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة ماجدة جلالة " مدير تضامن الدقهلية.

حضر لجنة التظلمات ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، الدكتورة نسرين النمر، الدكتور شريف مسعود، الدكتورة  دعاء عبد العاطي، الدكتورة سالي رمضان وتم عرض الحالات المتقدمة لجميع مكاتب التأهيل بطلبات تظلم من عدم الحصول علي البطاقة وتم  مناظرتهم من خلال اللجنه.

انطلاق القافلة الدعوية للأئمة والواعظات من مسجد البازارات في الدقهلية (صور)

وكيل أوقاف الدقهلية يشهد لقاء الجمعة للأطفال في مسجد البازات بطلخا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتهاء من قوائم الانتظار الخدمات المتكاملة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الكشف الطبي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بطاقة الخدمات المتكاملة خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل وزارة الصحة وزير التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق في عين شمس

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد آخر التحضيرات والاستعدادات لمعرض التطوير العقاري بالحديقة المركزية

النيابة تحقق في مصرع طفلة وإصابة أفراد أسرتها سقطت سيارتهم في ترعة المريوطية

الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجامعة القاهرة

الأكثر قراءة

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك بالدوري

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًيا

منوعات

المزيد

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads