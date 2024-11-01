استمرار انعقاد لجان تظلمات عدم الحصول على بطاقة الخدمات في تضامن الدقهلية

أعلنت مديرية تضامن الدقهلية، استمرار انعقاد لجان تظلمات من عدم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؛ للقضاء على قوائم الانتظار.

حيث عقد بمقر مديرية "تضامن الدقهلية "لجنة لفحص تظلمات الحالات المرفوضة من بطاقة الخدمات المتكاملة" الإعاقات البصرية.

وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالانتهاء من قوائم الانتظار للمتظلمين من الكشف الطبي، وبالتنسيق مع الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة ماجدة جلالة " مدير تضامن الدقهلية.

حضر لجنة التظلمات ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، الدكتورة نسرين النمر، الدكتور شريف مسعود، الدكتورة دعاء عبد العاطي، الدكتورة سالي رمضان وتم عرض الحالات المتقدمة لجميع مكاتب التأهيل بطلبات تظلم من عدم الحصول علي البطاقة وتم مناظرتهم من خلال اللجنه.