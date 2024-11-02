ألونسو قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا: لا يوجد أفضل من العودة لليفربول

يستعد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن للعودة إلى ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء "عاطفية" عندما يواجه بطل الدوري الألماني نظيره ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ولعب ألونسو مع ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009 وسجل في نهائي 2005 الملحمي في إسطنبول، حيث تغلب فريقه السابق على ميلان بركلات الترجيح بعد أن كافح من أجل العودة من التأخر 3-0.

وكان الإسباني مرشحًا لخلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول في الصيف قبل أن يتم التعاقد مع أرني سلوت.



وقال ألونسو: دوري أبطال أوروبا في أنفيلد، لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك. إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا. سيكون تحديًا كبيرًا.

وقال عن نظام دوري الأبطال الجديد: إنها فترة مكثفة ولكنها رائعة. النظام الجديد لطيف، لا يزال هناك خمس مباريات متبقية. أي شيء يمكن أن يحدث.

ويتصدر ليفربول وأستون فيلا الترتيب المكون من 36 فريقًا بتسع نقاط كاملة بينما حصد ليفركوزن سبع نقاط.