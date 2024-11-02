السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ألونسو قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا: لا يوجد أفضل من العودة لليفربول

الونسو
الونسو

يستعد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن للعودة إلى ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء "عاطفية" عندما يواجه بطل الدوري الألماني نظيره ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ولعب ألونسو مع ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009 وسجل في نهائي 2005 الملحمي في إسطنبول، حيث تغلب فريقه السابق على ميلان بركلات الترجيح بعد أن كافح من أجل العودة من التأخر 3-0.

وكان الإسباني مرشحًا لخلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول في الصيف قبل أن يتم التعاقد مع أرني سلوت.


وقال ألونسو: دوري أبطال أوروبا في أنفيلد، لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك. إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا. سيكون تحديًا كبيرًا.

وقال عن نظام دوري الأبطال الجديد: إنها فترة مكثفة ولكنها رائعة. النظام الجديد لطيف، لا يزال هناك خمس مباريات متبقية. أي شيء يمكن أن يحدث.

ويتصدر ليفربول وأستون فيلا الترتيب المكون من 36 فريقًا بتسع نقاط كاملة بينما حصد ليفركوزن سبع نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسباني تشابي ألونسو أبطال أوروبا الدوري الألماني بطل الدوري الألماني دوري الألماني دوري ابطال اوروب ركلات الترجيح ليفربول

مواد متعلقة

نيمار بجوار ميسي وسواريز، مدرب انتر ميامي يكشف الحقيقة

رغم عودته للملاعب، سبب استبعاد نيمار من قائمة البرازيل

القبض على رئيس نادي الصفاقسي التونسي

9 أهداف في 17 مباراة، أرقام محمد صلاح أمام برايتون قبل مواجهة الليلة

الأكثر قراءة

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads