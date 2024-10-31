الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: إجراء منظار شعبى ليفي بمستشفى صدر الزقازيق

صحة الشرقية:اجراء
صحة الشرقية:اجراء منظار شعبى ليفى بصدر الزقازيق

قام الفريق الطبي بمستشفى صدر الزقازيق  بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتورة سناء الهلالي رئيس قسم المناظير، والدكتور أحمد لطفى أخصائى الأمراض الصدرية، بإجراء منظار شعبي ليفي لحالة تبلغ من العمر 23 عامًا، وتم عمل غسول شعبى، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بالمستشفى.

صحة الشرقية: إجراء جراحات ناجحة بالفكين بديرب نجم المركزي

رفع كفاءة الخدمة الطبية بالشرقية 

ويأتي ذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية. 

إجراء حالات استكشافية وعلاجية بصدر الزقازيق 

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن ذلك  يأتي بدعم  الدكتور وزير الصحة لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ببعض التجهيزات الطبية، منها تجهيز وحدة المناظير لإجراء حالات المناظير الاستكشافية والعلاجية للأمراض الصدرية، بمشاركة أطباء الأمراض الصدرية بالمستشفى.

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

جميعة يشكر جميع القائمين على العملية 

ولفت إلى أنه بالفعل وجه الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور محمد نور الدين، ولمدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، ولجميع القائمين على هذا العمل  لخدمة مرضى الأمراض الصدرية بمحافظة الشرقية، صرح بذلك المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتورة سناء الهلالى رئيس قسم المناظير احمد لطفي اخصائى الامراض الصدرية الفريق الطبي مستشفى صدر الزقازيق منظار شعبي ليفى

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads