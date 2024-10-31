صحة الشرقية: إجراء منظار شعبى ليفي بمستشفى صدر الزقازيق

قام الفريق الطبي بمستشفى صدر الزقازيق بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتورة سناء الهلالي رئيس قسم المناظير، والدكتور أحمد لطفى أخصائى الأمراض الصدرية، بإجراء منظار شعبي ليفي لحالة تبلغ من العمر 23 عامًا، وتم عمل غسول شعبى، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بالمستشفى.

رفع كفاءة الخدمة الطبية بالشرقية

ويأتي ذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

إجراء حالات استكشافية وعلاجية بصدر الزقازيق

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن ذلك يأتي بدعم الدكتور وزير الصحة لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ببعض التجهيزات الطبية، منها تجهيز وحدة المناظير لإجراء حالات المناظير الاستكشافية والعلاجية للأمراض الصدرية، بمشاركة أطباء الأمراض الصدرية بالمستشفى.

جميعة يشكر جميع القائمين على العملية

ولفت إلى أنه بالفعل وجه الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور محمد نور الدين، ولمدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، ولجميع القائمين على هذا العمل لخدمة مرضى الأمراض الصدرية بمحافظة الشرقية، صرح بذلك المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية.

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