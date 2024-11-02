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الدوري الإنجليزي.. تشكيل آرسنال ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

فريق ارسنال، فيتو
فريق ارسنال، فيتو

أعلن فريقي آرسنال ونيوكاسل التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بينهما بعد قليل على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2024-25.

 

تشكيل نيوكاسل أمام آرسنال 

تشكيل آرسنال أمام نيوكاسل 

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، ونيوكاسل يونايتد صاحب المركز 12، برصيد 12 نقطة.

 

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة والمعلق


مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي تلعب في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.


وطبقًا للقاءات الكأس الأخيرة، كان لدى المدرب ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال،  خيارات شبابية مميزة مثل اللاعب الشاب إيثان نوانيري، الذي سجل هدفًا رائعًا ليصبح أصغر لاعب يسجل في مباراتين متتاليتين كأساسي لأرسنال هذه الإضافة الشابة أعطت دفعة جديدة للفريق الذي يسعى جاهدًا لملاحقة مانشستر سيتي في سباق الصدارة، إذ يحتل آرسنال المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

رغم الأداء المميز، يواجه أرسنال تحديات في الحفاظ على استقرار الدفاع، حيث استقبل الفريق تسعة أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذه الانتكاسة الدفاعية جاءت بعد سلسلة من 18 مباراة حافظ فيها الفريق على شباكه بشكل جيد، ما أثار بعض الانتقادات للمدرب أرتيتا ووصفه بأنه يتبع أسلوب “مورينيو”، في إشارة لأسلوب دفاعي قد لا يكون مرضيًا لجماهير النادي.

في مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري ضد ليفربول، بدا الفريق متماسكًا في الشوط الأول حيث كان متقدمًا 2-1، لكن افتقد التركيز في الشوط الثاني، ما أتاح للنجم محمد صلاح تسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2 مثل هذه الأخطاء الدفاعية قد تكون مكلفة أمام فريق مثل نيوكاسل الذي يمتاز بقوة هجومية خاصة على ملعبه.


على الجانب الآخر، يسعى نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو لاستعادة مكانته بين الكبار بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة رغم تألقهم في الكأس، فإن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له بالدوري، مكتفيًا بنقطتين فقط من آخر 15 نقطة متاحة يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر ويأمل في العودة بقوة عبر تحقيق الفوز على أرسنال.

 

على الرغم من الإصابات، أثبت نيوكاسل قوته على ملعبه “سانت جيمس بارك”، إذ لم يخسروا على أرضهم في الدوري إلا مؤخرًا أمام برايتون بعد سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة يتميز نيوكاسل بقوة هجومية على أرضه، ولن يسمح لأرسنال بتحقيق الفوز بسهولة..

 

 

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