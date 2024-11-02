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حوادث

النيابة تحقق مع سائق تريلا اصطدم بسور مدرسة في المقطم

حبس متهم
حبس متهم

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق سيارة تريلا اصطدم بسور مدرسة القطامية الثانوية للبنين بدائرة قسم شرطة المقطم ما تسبب في سقوطه دون وقوع إصابات.

وكان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة نقل بمدرسة بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة نقل "تريلا" بسور مدرسة القطامية ثانوي بنين، ما تسبب فى سقوط جزء منه، دون وقوع إصابات.

وتمكنت أجهزة الأمن عقب ذلك من إلقاء القبض على سائق السيارة، وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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