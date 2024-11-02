ماذا تفعل لو فقدت لوحة سيارتك المعدنية؟.. إجراءات وخطوات الإبلاغ.. وهذه أبرز العقوبات على المخالفين

ماذا تفعل لو فقدت لوحتك المعدنية وأنت تسير على الطريق؟، يعاني الكثير من بعض قائدي المركبات من فقدن لوحاتهم المعدنية لبعض الأسباب والتي تشمل، عدم تثبيت اللوحة بشكل جيد أو سقوطها بسبب المطبات الصناعية.

سؤال طرحه بعض رواد السوشيال ميديا وتفاعل معه الكثير، وعلي ضوء ذلك تجيب فيتو على هذا السؤال من خلال شرح خطوات وإجراءات يجب على قائدي المركبات اتباعها عقب اكتشافهم فقدان اللوحات المعدنية لسيارتهم والعقوبة التي تنتظر من يهمل في متابعتها.

اولا _ إجراءات يجب علي قائدي المركبات اتباعها في حال فقدان اللوحة المعدنية للسيارة..

- التوجه لأقرب قسم شرطة لإثبات حالة في محضر فقد رسمي.

- التوجه إلى قسم المرور الذي تتبع له منطقة الإقامة من أجل بدء إجراءات استخراج رخصة السيارة واللوحات المرورية الجديدة.

- استخراج شهادة مخالفات السيارة وسدادها بالكامل في حالة تواجد أي مخالفة.

- فحص فني في المرور المتخصص لمطابقة رقم الموتور ورقم الشاسيه مع البيانات المسجلة في إدارة المرور.

- شراء مجموعة الإسعافات الأولية ومثلث الطوارئ في حالة عدم توافرهم.

- سداد قيمة اللوحات الجديدة واستلامها بأرقام مختلفة ورخصة جديدة.

ثانيا_عقوبة إهمال قائدي المركبات في الإبلاغ عن فقدان اللوحة المعدنية لسيارتهم

-مالك السيارة الذي يتأخر في ابلاغ عن فقدان اللوحة المعدنية الخاصة بسيارته يتعرض للحبس لمدة لا تزيد عن سنة

-وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

-ويرتكب جناية من يقوم بوضع لوحة مسروقة على سيارة مسروقة يعاقب عليها باحتجاز السيارة في المرور لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قبل إحالتها للنيابة ومحكمة الجنايات، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

ثالثا_ خطوات استخراج لوحة معدنية وانت في منزلك عبر الانترنت

- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية علي الرابط ثم الضغط على لوحتك.

- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن".

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.

رابعا_ أرقام لوحة السيارة وفقا للمحافظة التابعة لها:

ـ محافظة القاهرة تحمل لوحات مكونة من 3 أحرف بالإضافة إلى 3 أرقام.

ـ أما محافظة الجيزة فتتكون من حرفين، بالإضافة إلى 4 أرقام.

ـ أما في حالة كانت السيارة تحمل لوحات معدنية بها 3 أحرف و4 أرقام، فهي تتبع المحافظات الأخرى، ولكل محافظة حرف مميز لها.

ـ "س" محافظة الإسكندرية.

ـ "ر" محافظة الشرقية.

ـ "د" محافظة الدقهلية.

ـ "م" محافظة المنوفية.

ـ "ب" محافظة البحيرة.

ـ "ل" محافظة كفر الشيخ.

ـ "ع" محافظة الغربية.

ـ "ق" محافظة القليوبية.

ـ "ف" محافظة الفيوم.

ـ "و" محافظة بني سويف.

ـ "ن" محافظة المنيا.

ـ "ي" محافظة أسيوط.

ـ "هـ" محافظة سوهاج.

ـ "ج هـ" محافظة مطروح.

ـ "ج ب" محافظة الوادي الجديد.

ـ "ص أ" محافظة قنا.

ـ "ص ق" محافظة الأقصر.

ـ "ص و" محافظة أسوان