استمرار أعمال النظافة بالزقازيق في الشرقية

واصل المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظ الشرقية متابعته لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

وجاء ذلك مع الساعات الاولى اليوم السبت, حيث تم متابعة كفاءة الطرق المؤدية من وإلى بالمدينة حيث تتابع أعمال النظافه ورفع كافة المخلفات خلال الوردية الثانية.بعد تجميعها.

رفع المخلفات بمحيط شارع الزراعة والميدان وطريق ابوحماد

كما تم متابعة أعمال النظافة العامه ورفع كافة المخلفات بمحيط شارع الزراعة' وميدان الزراعة وطريق الزقازيق ابو حماد ودوران الشوبك ثم ميدان ابو عرفه و مزلقان العصلوجى وتم رفع مخلفات والقمامة بطريق الأحرارومحول فؤاد أباظة بشارع علاء الدين وموقف طنطا ومنطقة رجب أيوب' وكذا متابعة اعمال النظافة العامة بالمنطقة.

طريق شارع موقف المنصورة وترعة القنايات

وانتقل رئيس المركز الي شارع موقف المنصوره امتداد الطريق إلى ترعة القنايات حيث وجد ومحمد مصطفى نائب رئيس المركز والذى قد كلف أحمد خيري مدير المخلفات الصلبة والبلدية وبسرعة رفع القمامة والمخلفات الصلبة.

تكليف نائب رئيس المدينة بمتابعة الوردية المسائية وقت عملها

كما كلف شعبان ابو الفتوح رئيس المركز نائب رئيس المدينة بمتابعة أعمال الوردية المسائية والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع ,ومتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة.

وذلك لتكثيف ورفع كفائة الطرق العامة ومداخل المدينة ,ومازالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة بمحاور المدينة المختلفة للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل مركز ومدينة الزقازيق

توجيهات المهندس حازم الاشمونى

وجاء ذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة , والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها وتطوير الطرق وبالوعات سحب مياة الامطار.