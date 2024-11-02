المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ4 عمليات منفصلة.

المرشد الإيراني: لن نتراجع عن مواجهة العدو الإسرائيلي

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تتراجع عن مواجهة "الاستكبار العالمي"، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستويين العسكري والسياسي لمواجهة خصومها.

وأوضح خامنئي أن إيران لن تترك أي تحرك عدائي دون رد، مضيفًا أن "الأعداء، بما فيهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سيتلقون ردًا حازمًا على أفعالهم ضد إيران والمقاومة."

ودوت صافرات الإنذار في هرتسليا ووسط إسرائيل وفي مدن شمال وشرق تل أبيب، بعد رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام أنه سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة الطيرة، التي تقع في المثلث الجنوبي شمال شرق تل أبيب.