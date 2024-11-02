السبت 02 نوفمبر 2024
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استمرار متابعة اجراءت التصالح بالمراكز التكنولوجية بالشرقية

متابعة اجراءت التصالح
متابعة اجراءت التصالح بالمراكزالتكنولوجية

تابع المحاسب  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية الاعمال بالمركز التكنولوجي بمختلف مكاتبة اليوم السبت صباحًا للوقوف على انتظام سير العمل ونسب معدلات الإنجاز اليومية، مؤكدا على أهمية تبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

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انتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية 

وتأكيد ومتابعة رئيس المدينة على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز 

تكثيف نسب معدلات الأداء  

وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية،وذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الأداء لإنهاء كافة ملفات التصالح،مؤكدا على ضرورة تذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقا للقانون.

ملف التصالح على قائمة الأولويات 

وقال رئيس المدينة: إن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية وما زالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة في كافة القطاعات وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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تنفيذ توجيهات المحافظ 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح وإزالة كافة العقبات وضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ م.

 

 

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