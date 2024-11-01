محافظ الشرقية يعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية بمحافظة الشرقية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد اليوم للتقلبات الجوية المفاجئة واحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

مراجعة أعمدة الإنارة

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين.

الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية

وشدد محافظ الشرقية على الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها فى أسرع وقت.