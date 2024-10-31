محافظ الشرقية: الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها للارتقاء بجميع الخدمات

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية حملات متنوعة ما بين إزالة تعديات ورفع إشغالات ونظافة وتجميل حيث قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق.

رفع القمامة والمخلفات الصلبة

وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة وكذلك أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة كما تم غسيل الأرصفة والبلدورات فضلًا عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات ليد موفرة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن خالية من التلوث اشتملت على رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الإبراهيمية حتى مدخل ميت غمر

رفع المخلفات والقمامة من أمام المدارس

، كما اشتملت أعمال رفع المخلفات والقمامة بمختلف الشوارع والميادين ومن أمام جميع المدارس بالمدينة، وكذلك تجميع القمامة من الأهالي بجميع الأحياء قام رئيس المركز بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي للوقوف على الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء.

رفع الاعلانات المخالفة بمشتول السوق

وكذلك قامت رئاسة مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات المخالفة من شوارع المدينة حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة، واستعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.. قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات المطر، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة بنطاق المدينة حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات السكانية في الفترة الصباحية.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق منذ الصباح الباكر بأعمال صيانة وتسليك بالوعات وصفايات الأمطار وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع تراكمات القمامة بمناطق (حي المغازى - طريق مركيزة - خلف السكة الحديد - أمام الصرف الصحى) لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بفاقوس

وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالإشراف على مسؤلى قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق خلال تنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع ( 65 حالة إشغال - وضبط 20 حالة إشغال - وتحرير 15 محضر إشغال) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بحملة لرفع الإشغالات بنطاق المدارس والتنبيه بعدم وجود أي مركبات بجوار سور أي مدرسة، وكذلك متابعة أعمال الرصف الجارية في عدد من شوارع المدينة شملت ( شارع مسجد النصر- شارع مجلس المدينة وقسم الشرطة - شارع مركز الشباب - شارع المدرسة الثانوية ).

متابعة طلبات التصالح

كما تم متابعة طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية علي مخالفات البناء المقدمة من المواطنين على القانون الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وكذا غلق المحال المخالفة وغير المرخصة والتصدي في المهد لبناء سور مخالف وخارج الحيز العمراني وتم ردمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم متابعة أعمال النظافة اليومية والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة بمدينة القنايات وإزالة النزلات الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين.

تنفيذ الخطة الاستثمارية بطريق ومساكن الأحرار

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة استكمال أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م بنطاق طريق ومساكن الأحرار وبطريق الزقازيق - طاروط ، حيث تمت أعمال الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة لرفع كفاءتها وتركيب كشافات ليد جديدة ومراجعة نزلات أعمدة الإنارة حفاظًا على المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملات لرفع الإشغالات من كافة شوارع وطرق مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اكد أن خدمة المواطن علي رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، منبها على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميلورفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

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