ديتوكس البشرة، أفضل وسيلة لاستعادة النضارة والحيوية في فصل الخريف

ديتوكس البشرة، مع نهاية فصل الصيف وقدوم فصل الخريف، يواجه الجلد تغيرات طبيعية تؤثر على مظهره وصحته، مما يتطلب ضرورة العناية المكثفة بالبشرة.



فتعرض البشرة للشمس الحارقة في فصل الصيف، إلى جانب الرطوبة والتلوث، يمكن أن يترك أثرًا سلبيًا يتمثل في جفاف الجلد، وظهور البقع، وتراكم السموم.



لذا يعدّ فصل الخريف فرصة مثالية للعناية بالبشرة، واستعادة نضارتها وحيويتها، وتخليصها من كل آثار فصل الصيف.



أفضل الطرق لاستعادة نضارة وحيوية البشرة



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن ديتوكس البشرة يعد من أفضل وسائل العناية بالبشرة في فصل الخريف، فيساعد هذا الروتين على تنظيف البشرة بعمق، وإزالة السموم، وترطيبها لتكون جاهزة لمواجهة الأجواء الباردة والجافة في فصل الشتاء.

ديتوكس البشرة

أهمية الديتوكس للبشرة في الخريف



الديتوكس هو عملية تطهير الجلد من الشوائب والسموم المتراكمة نتيجة التعرض للعوامل البيئية اليومية، ويساعد في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة الخلايا. ومع قدوم الخريف، يتغير الطقس وتصبح درجات الحرارة أقل، مما قد يؤدي إلى جفاف البشرة، خاصةً مع انخفاض الرطوبة. وإضافة إلى ذلك، فإن البشرة تحتاج إلى التجديد لإزالة آثار الصيف، كالتصبغات الناتجة عن التعرض للشمس وتراكم الدهون والأوساخ في المسام.

يقوم الديتوكس بدور مزدوج؛ حيث يساعد على إزالة الأوساخ والسموم من البشرة، ويحفّز عملية التجدد الطبيعي للخلايا، مما يجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا ونضارة. وهو أمر مهم بشكل خاص في هذا الوقت من السنة، إذ تحتاج البشرة إلى إعادة التوازن واستعادة الرطوبة والمرونة.

خطوات عملية الديتوكس للبشرة في فصل الخريف



التنظيف العميق

الخطوة الأولى في ديتوكس البشرة هي التنظيف العميق لإزالة الشوائب والأوساخ العالقة في المسام.

يُفضّل استخدام غسول لطيف ولكنه فعّال، يحتوي على مكونات طبيعية مثل الصبار أو الشاي الأخضر، يساعد على تطهير البشرة دون تجريدها من زيوتها الطبيعية.

ينصح باستخدام مقشّر لطيف مرتين في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد، مما يسمح للبشرة بالتنفس واستقبال المكونات المغذية بشكل أفضل.

البخار للبشرة

البخار

يساعد البخار على فتح المسام، ما يسهل عملية إزالة الأوساخ والسموم بشكل أعمق.

يمكن تعريض الوجه لبخار الماء لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ثم مسح الوجه بلطف بمنشفة نظيفة للتخلص من العرق والشوائب العالقة. يمكن إضافة بعض الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر أو زيت الورد للماء، إذ تساعد هذه الزيوت في تهدئة البشرة وتنقيتها.



استخدام الأقنعة الطبيعية

بعد تنظيف البشرة، يُنصح بوضع قناع طبيعي يحتوي على مكونات مثل الفحم النشط أو الطين، حيث يعمل الفحم والطين على امتصاص السموم وتنقية المسام.

كذلك يمكن استخدام أقنعة تحتوي على فيتامين C، لأنها تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وهي مفيدة لإزالة آثار التصبغات التي قد تكون نتجت عن الصيف.



الترطيب العميق

من المهم ترطيب البشرة بعد تنظيفها وتجفيفها، لأن الديتوكس قد يترك الجلد جافًا في بعض الأحيان.

يُفضّل استخدام مرطب يحتوي على مكونات مرطبة طبيعية مثل حمض الهيالورونيك، وزبدة الشيا، والزيوت الطبيعية كزيت الجوجوبا أو زيت الأرجان، التي تحافظ على الرطوبة داخل البشرة وتعزز من نعومتها ومرونتها.



شرب الماء وتناول الأطعمة الصحية

لا تقتصر عملية الديتوكس على العناية الخارجية فقط، بل يجب الاهتمام بالتغذية السليمة وشرب الماء بكمية كافية لتعزيز صحة البشرة من الداخل.

ينصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت الأزرق والبرتقال والجزر، التي تساهم في تحسين مرونة البشرة وتمنحها توهجًا طبيعيًا.

العناية الداخلية للبشرة

تجنب المواد الكيميائية القاسية

يفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تزيد من جفاف البشرة وتسبب تهيجها.

اختاري المنتجات الطبيعية أو العضوية قدر الإمكان، لأنها تكون لطيفة على البشرة وتساعد في تقليل التهيج والحفاظ على توازنها.

نصائح للحفاظ على نضارة البشرة في الخريف

إلى جانب خطوات الديتوكس، يمكنك اتباع بعض النصائح اليومية لتعزيز صحة البشرة، مثل:

تجنب الاستحمام بالماء الساخن الذي يمكن أن يسبب جفاف الجلد.

استخدام كريم واقٍ من الشمس حتى في الخريف، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية تظلّ موجودة ويمكن أن تؤثر على البشرة.

الحرص على النوم الجيد، حيث إن النوم يلعب دورًا كبيرًا في تجديد خلايا البشرة ويمنحها مظهرًا صحيًا.

