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رياضة

اليوم، غلق باب الترشح لانتخابات منصب نائب الرئيس بالنادي الأهلي

العامري فاروق، فيتو
العامري فاروق، فيتو

يغلق  النادي الأهلي، اليوم السبت، باب استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس جديد للنادي، لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025، وذلك بعد رحيل العامري فاروق.

يأتي الانتخاب على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، المقررة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

باب الترشح بدأ الأحد الماضى، وفُتح يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً ولمدة أسبوع، عدا اليوم السبت 2 نوفمبر الجاري، حيث تقرر استمرار استقبال أوراق المتقدمين حتى السابعة مساءً، وتقدم أحمد أبو النصر بأوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادى الأهلى وهو المرشح الوحيد حتى الآن.

وتجرى انتخابات منصب نائب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية المقرر لها 28 و29 نوفمبر الجاري، وتم فتح باب الترّشح قبل عقد الجمعية العمومية بـ30 يومًا حسب اللائحة.

 وحددت إدارة الأهلي رسوم الترشح لمنصب نائب رئيس النادي بـ100 ألف جنيه، يتم تسديدها لخزينة النادي ضمن باقي الأوراق المطلوبة للترشح.

 

يبدأ اليوم الأول للجمعية العمومية الخميس الموافق 28/11/2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر.

ويأتي اليوم التالي  الجمعة الموافق 29/11/2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

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