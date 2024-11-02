الانتخابات الأمريكية 2024، مقطع روسي يثير "هلع" واشنطن (فيديو)

الانتخابات الأمريكية 2024، اتهمت السلطات الأمريكية الجمعة "عملاء روسًا" بنشر مقطع فيديو يشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحسب "فرانس برس"، انتشر قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، مقطع فيديو يؤكد فيه رجل يعرف عن نفسه على أنه مهاجر هايتي، أنه تمكن من التصويت عدة مرات بصورة غير قانونية في ولاية جورجيا الحاسمة.

وحذر مسؤول الانتخابات في جورجيا براد رافنسبرجر مساء الخميس في بيان من "فيديو يفترض أنه يظهر مهاجرًا هايتيًّا يملك عدة بطاقات هوية من جورجيا ويدعي أنه صوت عدة مرات".

وتابع: "هذا مثال على التضليل الإعلامي المحدد الهدف الذي شهدناه خلال هذه الانتخابات وفي انتخابات أخرى"، معتبرًا أنه "على الأرجح من إنتاج مصانع متصيدين روسية".

وأكد هذه الشبهات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية في بيان مشترك الجمعة.

A press release by ODNI, CISA, and the FBI:



"The IC assesses that Russian influence actors manufactured a recent video that falsely depicted individuals claiming to be from Haiti and voting illegally in multiple counties in Georgia."



In cases like this I wonder what the real… pic.twitter.com/OKhC6qjueD — sez (@sezh00) November 1, 2024

وجاء في البيان أن "هيئات الاستخبارات تخلص إلى أن عملاء روسًا فبركوا فيديو حديثًا يظهر بصورة مضللة أفرادًا يؤكدون أنهم متحدرون من هايتي ويصوتون بصورة غير قانونية في عدد من مناطق جورجيا".

وأكدت الوكالات أن "هذا النشاط من جانب روسيا يندرج في سياق أوسع تقوم فيه موسكو بمحاولات لإثارة شكوك عارية من الأساس حول نزاهة الانتخابات الأمريكية وتأجيج الانقسامات بين الأمريكيين".

وتوقعت أن تتواصل هذه المحاولات حتى موعد الانتخابات و"خلال الأسابيع والأشهر التالية".

وكانت أجهزة الاستخبارات ذاتها نسبت الأسبوع الماضي إلى عملاء روس فيديو مضللًا لقي انتشارًا واسعًا، يدعي إظهار عمليات تدمير بطاقات اقتراع عبر البريد لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة.

وطلب مسؤول الانتخابات في جورجيا في البيان من "إيلون ماسك وإدارات المنصات الأخرى للتواصل الاجتماعي سحب" الفيديو.

ومع ذلك ما زال من الممكن رؤية الفيديو البالغ مدته 20 ثانية على منصة إكس المملوكة للملياردير المؤيد لترامب.

ويظهر في المقطع رجل يقول بصوت رتيب أمام الكاميرا "إننا ننحدر من هايتي، وصلنا إلى أمريكا قبل ستة أشهر وحصلنا على الجنسية الأمريكية، إننا نصوت لكامالا هاريس".

ويؤكد أنه ورفاقه صوتوا في عدة مناطق، مظهرًا مجموعة من رخص القيادة.

وأوضح مايك هاسينجر المتحدث باسم سلطات جورجيا لـ"فرانس برس": "تثبتنا من اللوائح الانتخابية، ليس هناك تطابق. أوراق الهوية مزورة، ومن المستحيل أن يكون الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو قد صوتوا في جورجيا باستخدام هذه الأوراق الثبوتية".

وأعلنت السلطات الفدرالية في سبتمبر مجموعة من التدابير من ضمنها ضبط 32 اسم نطاق مستخدمة في إطار "حملة للتأثير" على نتائج الانتخابات تجري تحت سلطة الإدارة الرئاسية الروسية، بحسب وزارة العدل.