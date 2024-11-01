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رياضة

خبير تحكيمي: أخطاء بالجملة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

علق الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، على احتساب الحكم محمد عادل، 3 ضربات جزاء، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على إستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، إن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء غير محتسبه لصالح المدافع حسام عبد المجيد.

وأضاف عبد الرؤوف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": ركلة الجزاء الثانية المحتسبة للبنك الأهلي غير صحيحة، وهي خطأ لصالح محمد عواد، حارس الزمالك؛ لأن مهاجم البنك، دهس يده".

وأتم: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك غير صحيحة؛ لأن الكرة مرتدة من الأرض وحركة اليد طبيعية من سيد نيمار (مدافع البنك)، بالتالي أرى أن قرارات محمد عادل الحاسمة خاطئة في المباراة".

وحقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.


وبتلك النتيجة يحقق نادي الزمالك أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

 

مباراة الزمالك والبنك الأهلي 

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من ناصر ماهر لاعب الزمالك لكنها علت مرمى البنك الأهلي.

وكاد محمد عبد الغني أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 26 بعد كرة رأسية مرت أعلى مرمى الزمالك.


وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 37.

ونجح محمد هلال في إدراك هدف التعادل لصالح البنك الأهلي بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع ناصر منسي أحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض.

وغادر أحمد السيد زيزو أرضية الملعب في الدقيقة 71 بسبب الإصابة التي لحقت به.

ثم عاد محمد هلال مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني له وللبنك الأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.


كما تلقي طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 92.

واستطاع عبد الله السعيد تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء. 

 

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

ويضم تشكيل الزمالك كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود  وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

 

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك 

وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد ابراهيم، محمد هلال 
خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور. 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

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