أقوى مواد طبيعية تخلصك من الشعر الزائد نهائيا

مواد طبيعية تخلصك من الشعر الزائد نهائيا، تعد مشكلة الشعر الزائد من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من النساء، سواء لأسباب وراثية أو بسبب اختلالات هرمونية أو عوامل صحية أخرى.



ورغم وجود العديد من الطرق الكيميائية والإجراءات الطبية التي تساعد في التخلص من الشعر الزائد، إلا أن الكثير من النساء يفضلن البحث عن طرق طبيعية وأكثر أمانًا.

أفضل مواد طبيعية تخلصك من الشعر الزائد



مواد طبيعية لإزالة الشعر

أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أنه يمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية المتوفرة بسهولة في المنزل، للتخلص من الشعر الزائد أو تقليله بشكل ملحوظ.



وأضافت خبيرة التجميل، أنه رغم أن هذه الطرق قد تحتاج إلى بعض الوقت والصبر للحصول على نتائج فعالة، إلا أنها آمنة وتُعد خيارًا جيدًا لمن يبحثن عن بدائل طبيعية وخالية من المواد الكيميائية القاسية.



وأوضحت هبه محمد، أنه يجب الالتزام بالاستخدام المنتظم لتلك العلاجات واتباع روتين العناية بالبشرة، لضمان الحصول على نتائج طويلة الأمد.



وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخلص من الشعر الزائد نهائيًا أو التقليل منه بشكل كبير.

الكركم والحليب

يعتبر الكركم من المواد الطبيعية التي تم استخدامها منذ القدم لإزالة الشعر الزائد. يحتوي الكركم على مواد مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة قوية، ما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة.

الطريقة:

- امزجي كمية من الكركم مع الحليب للحصول على معجون ناعم.

- ضعي المعجون على المناطق التي ترغبين في التخلص من الشعر الزائد بها.

- اتركيه حتى يجف، ثم قومي بفركه بلطف باستخدام حركات دائرية.

- كرري هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.



السكر والليمون

مزيج السكر والليمون يُعتبر من أقدم الطرق المستخدمة لإزالة الشعر بشكل طبيعي. يعمل السكر كمقشر طبيعي للبشرة، بينما يعمل الليمون كمفتح طبيعي يقلل من نمو الشعر مع مرور الوقت.

الطريقة:

- امزجي ملعقتين من السكر مع عصير نصف ليمونة.

- ضعي المزيج على المناطق المراد إزالة الشعر منها واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- قومي بشطفه بالماء الفاتر مع التدليك بحركات دائرية.

- استخدمي هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

البيض والدقيق

يعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتينات والمغذيات الطبيعية للبشرة. وعند مزجه مع الدقيق، يمكن أن يشكل معجونًا طبيعيًا يعمل على إزالة الشعر ويمنع نموه مستقبلًا.

الطريقة:

- اخفقي بياض بيضة واحدة وأضيفي إليها ملعقة من الدقيق وملعقة صغيرة من السكر.

- امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على معجون متماسك.

- ضعي الخليط على البشرة واتركيه حتى يجف.

- قومي بتقشير المعجون بحركات سحب لطيفة لإزالة الشعر.

- استخدمي هذه الطريقة مرة أسبوعيًا.

البابايا والكركم

تعتبر البابايا مكونًا فعالًا في تقليل نمو الشعر بفضل احتوائها على إنزيم يسمى "باباين"، الذي يعمل على تكسير بصيلات الشعر. وعند إضافة الكركم، يمكن الحصول على مزيج قوي يساعد في تقليل نمو الشعر بشكل ملحوظ.

الطريقة:

- اهرسي قطعة صغيرة من البابايا الطازجة وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

- ضعي المعجون على المناطق التي ترغبين في تقليل نمو الشعر بها.

- دلكي البشرة بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

- استخدمي هذا العلاج مرة أو مرتين أسبوعيًا.

زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي

تُظهر الدراسات أن زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي، يمكن أن يساعدا في تقليل نمو الشعر الزائد، خاصة عند استخدامهما بانتظام. يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، بينما يعمل زيت اللافندر على تهدئة البشرة.

الطريقة:

- امزجي 5 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 10 قطرات من زيت اللافندر.

- ضعي المزيج على قطعة من القطن وادهني المناطق التي يظهر بها الشعر الزائد.

- كرري هذه العملية مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

إزالة الشعر الزائد

نشا الذرة والبيض

يُعتبر نشا الذرة من المواد الطبيعية التي تساعد في تقشير البشرة وإزالة الشعر الزائد عند دمجه مع البيض. يساعد هذا المزيج في تقليل نمو الشعر بمرور الوقت ويترك البشرة ناعمة وخالية من الشعر.

الطريقة:

- امزجي بياض بيضة واحدة مع ملعقتين من نشا الذرة.

- ضعي المعجون على البشرة واتركيه حتى يجف.

- قومي بإزالة المعجون بحركات دائرية لطيفة.

- كرري هذه العملية مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

القهوة وزيت الزيتون

تساعد القهوة على تقشير البشرة وتفتيحها، وتعمل مع زيت الزيتون على إضعاف بصيلات الشعر تدريجيًا.

الطريقة:

- امزجي ملعقتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- دلكي البشرة بهذا المزيج لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

- كرري هذا العلاج مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

