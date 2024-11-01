الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية.. سحب ركامية وأمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد بمطروح.. وتحذير من الأمطار الغزيرة بالإسكندرية وكفر الشيخ

تستمر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، وذلك بسبب بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية بعض المناطق، كما تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



أماكن سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية اماكن سقوط الأمطار الأسبوع المقبل، حيث تسقط الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى فى هذه المحافظات " الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من "الغربية، الشرقية، المنوفية,الاسماعيلية، السويس، شرم الشيخ".

كما تسقط الأمطار الخفيفة على" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بنى سويف".

أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد

وتسقط الأمطار الغزيرة الرعدية يوم الأحد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

و تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة

وتسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءا من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل



الأرصاد توجه بالابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المحافظات التي ستشهد سقوطا للأمطار باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين أبرزها , القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء



حالة الطقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

درجات الحرارة غدا السبت

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 25

بنها: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 14 والعظمى 24

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

السويس: الصغرى 16 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 15 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 17 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 29