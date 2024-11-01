منخفض جوي يعصف بالبلاد.. أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية ومتوسطة على القاهرة الكبرى.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. الإسكندرية ومطروح الأكثر تأثرا

تقلبات جوية تشهدها البلاد بدءًا من اليوم، لتعد أول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في موسم الخريف.

وترجع التقلبات الجوية بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية بعض المناطق فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الحالة هي أولى حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف، وتكون أكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار “مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ”، تليها محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

وأضافت شاكر، أن محافظات شمال الصعيد الأقل تأثرا بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

لا تقتربوا من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء

وناشدت هيئة الارصاد الجوية، المحافظات التي ستشهد سقوطًا للأمطار غدا باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين أبرزها، القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية

وتسقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة قد تكون رعدية غدًا على "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، منكفر الشيخ، الدقهلية، الغربية".

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من " المنوفية،الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية".

وتسقط الأمطار الخفية إلى متوسطة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى " القاهرة، الجيزة، القليوبية".

سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية يومى السبت والاحد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

و تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

وتسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 25

بنها: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 24

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 14 والعظمى 25

كاترين الصغرى 08 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27

السويس: الصغرى 17 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 25

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 16 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 17 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 29