انتشار معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسبًا لسقوط أمطار
انتشرت معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة،وذلك في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأوضح المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، أن الانتشار جاء في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت في بيان لها من وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة قد تصل إلى متوسطة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى.
يُذكر، أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، والتي تشمل:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية..
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.