الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

انتشار معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسبًا لسقوط أمطار

كسح المياه
كسح المياه

انتشرت معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة،وذلك في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، أن الانتشار جاء في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت في بيان لها من وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة قد تصل إلى متوسطة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى.

يُذكر، أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، والتي تشمل:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد القاهرة الكبري شركة الصرف الصحي بالقاهرة شركة الصرف الصحي محافظات القاهرة الكبرى محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب

مصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

بعد الارتفاعات الأخيرة، أسعار سبائك الذهب وصلت لكام في الصاغة اليوم؟

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

الزمالك ينجو من فخ البنك الأهلي ويفوز 3-2 في الدوري الممتاز (صور)

منوعات

المزيد

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

صراع المليارديرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم العفو وفضائله وأهميته في الإسلام؟

ما معاني كلمة "وراء" في القرآن الكريم؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقتها بتخطي الصعوبات والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads