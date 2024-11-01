الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يستعد لإنهاء عملياته البرية في لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال يستعد لإنهاء المناورة البرية في جنوب لبنان بعد شهر من انطلاقها، مشيرة إلى أن تنفيذ خطط إعادة الانتشار سيبدأ قريبًا.

الاحتلال يستعد لإنهاء المناورات البرية 

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإنه "بعد شهر من بدء المناورة البرية، يقترب جيش الاحتلال الإسرائيلي من إنهائها في جنوب لبنان، إذ بدأ الاحتلال بالتخطيط لإعادة انتشار القوات على الحدود الشمالية".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على خلفية المحادثات حول وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اللبنانية بقيادة الولايات المتحدة".

ونقلت عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن المناورة البرية حققت إنجازات مهمة، من بينها الكشف عن العديد من البنى التحتية لحزب الله وقوات الرضوان في القرى القريبة من الحدود، فوق وتحت الأرض".

وأضافت مصادر جيش  الاحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة الإسرائيلية، أنه تم العثور على العديد من الأسلحة، وأسرى من حزب الله بدأوا يقدمون معلومات استخباراتية مهمة خلال التحقيق معهم.

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