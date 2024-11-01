الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله اللبناني يتوعد القوات الإسرائيلية

دبابات الاحتلال،
دبابات الاحتلال، فيتو

توعد حزب الله في مقطع فيديو نشره مساء يوم الجمعة، القوات الإسرائيلية بتدمير دباباتها إذا توغلت في لبنان.

حزب الله يتوعد قوات الاحتلال

ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان لن تبقى لكم دبابات المقتطفة من كلمة أمين حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في 27 سبتمبر 2024.

وفي 20 يوليو 2024 وخلال كلمة له في الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله موجها الرسالة إلى إسرائيل، أنه إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه لن تعانوا نقصا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات".

 وأكد أن الجبهة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة".

وتشن إسرائيل قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر، وفي المقابل يرد حزب الله على القصف الإسرائيلي مستهدفا المستوطنات الإسرائيلية ومواقع تمركز الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى المواجهات في جنوب لبنان.

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إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت العام لحزب الله حسن نصرالله القوات الاسرائيلية

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