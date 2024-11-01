الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حماس تعلن استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية بخان يونس

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

أعلنت حركة حـماس، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يغتال قياديين في حماس 

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إنه نجح في اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس عز الدين كساب بقصف استهدفه اليوم بخان يونس.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس 

واستشهد 10 فلسطينيين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات في وسط  قطاع غزة.

وقصفت مدفعية  جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية بعنف مناطق عديدة بمنطقة النصيرات، مما أوقع العديد من الشهداء والمصابين منذ الفجر.

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جيش الاحتلال حماس قطاع غزة خان يونس

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