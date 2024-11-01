أروى جودة برفقة زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة، قالت الفنانة أروى جودة إن "هناك زيادة في الندوات وورش العمل في الدورة السابعة بمهرجان الجونة السينمائي، وإن الاهتمام بصناعة الفيلم والسينما أكثر منه مشاهدة الأفلام وفتح مجال لمزيد من فرص العمل للشباب".

أروى جودة وزوجها الأجنبي

وظهرت الفنانة أروى جودة خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة، برفقة زوجها الأجنبي الذي لا يجيد التحدث بالعربية.

وعلق زوج أروى جودة على إشادة المذيع بزوجته بكلمة عربية، قائلا:"شكرا"

إعلان جوائز مهرجان الجونة

وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.