السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 24 ألف نسخة من المصحف الشريف بدون تصريح فى دار السلام

ضبط 24 الف نسخة من
ضبط 24 الف نسخة من المصحف الشريف داخل مطبعة بدون تصريح

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات في ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة لطباعته 24 ألف نسخة من المصحف الشريف دون تصريح وبالمخالفة للقانون.
 

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كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالكة مطبعة  كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة  بطباعة نسخ من المصحف الشريف مختلفة المقاسات والأحجام بتصاريح طبع وتداول منتهية بالمخالفة للقانون.

 

استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول  بعد  تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة  وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على 24000 نسخة من المصحف الشريف مختلفة المقاسات والأحجام وملازم من المصحف الشريف  "بتصاريح طبع وتداول منتهية ".

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالكة المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة دار السلام قسم شرطة دار السلام بالقاهرة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

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