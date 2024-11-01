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رياضة

كريستيانو يقود النصر أمام الهلال بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، أعلن  ستيفانو بيقولي، المدير الفني للنصر السعودي، تشكيل فريقه أمام الهلال، في المباراة التي تقام  الليلة على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

 

تشكيل النصر أمام الهلال 

تشكيل الهلال أمام النصر بالدوري السعودي 

 

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يواجه  النصر أمام الهلال في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

مجموعة SSc SPORT السعودية، هي القنوات الناقلة لمباراة مباراة النصر والهلال مباشر.

النصر ضد الهلال في الدوري السعودي 

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ديربي الهلال، وهو في جعبته 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بـ الدوري السعودي هذا الموسم، من 8 مباريات خاضها «العالمي» في دوري روشن حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، وبدون هزيمة لرفقاء الأسطورة رونالدو.


بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا على النصر، وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 24 نقطة من 8 مباريات خاضها «الزعيم» في دوري روشن حتى الآن، وبالعلامة الكاملة، وحيث حقق الأزرق الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة.

 

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