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صحة ومرأة

6 طرق بسيطة للتخلص من الأرق والحصول على نوم هادئ

الأرق، فيتو
الأرق، فيتو

البقاء مستيقظًا لوقت متأخر عن المعتاد قد يكون أمرًا جيدًا، خاصة إذا كان الشخص يميل إلى الشعور بمزيد من اليقظة والإبداع والإنتاجية في الليل، ومع ذلك، فإن البقاء مستيقظًا لوقت متأخر له تأثير سلبي على الصحة بشكل عام.

ويمكن اتباع العديد من الخطوات التي تساعد على النوم والتخلص من الأرق بشكل أسرع وتحسين من جدول النوم للشخص، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الحصول على الضوء في وقت مبكر من اليوم

تشير الأبحاث إلى أن الحصول على أشعة الشمس في وقت مبكر من اليوم قد يكون أفضل شيء يمكن القيام به لتغيير دورة النوم، حيث يساعد في تغيير الوقت الذي يبدأ فيه الشخص بالنعاس إلى وقت مبكر من المساء.

قد يختلف الطقس من يوم لآخر، ولكن التواجد في الخارج في يوم غائم قد ينتج عنه كمية مماثلة من الضوء للتواجد في الداخل، لذلك فإن الخروج للاستمتاع بـأشعة الشمس الطبيعية له العديد من الفوائد الأخرى.

الذهب إلى النوم واستيقظ في نفس الوقت

قد يساعد تغيير وقت النوم ووقت الاستيقاظ على الحصول على نوم أفضل، ضبط المنبه للاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وليس فقط في الأيام التي يحتاج فيها الشخص إلى الاستيقاظ مبكرًا.

تجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم

الكافيين له آثار مدمرة على وقت النوم، وهذا لأنه يمكن أن يؤخر النعاس عن طريق منع تأثيرات الأدينوزين، وهي مادة كيميائية ينتجها الجسم لتساعد على النوم.

يمكن العثور على الكافيين في مشروبات مثل:

  • القهوة
  • مشروبات الطاقة
  • الصودا
  • بعض أنواع الشاي

تجنب الهاتف قبل النوم

الضوء المنبعث من الهاتف أو التلفاز قد يجعل من الصعب النوم، والوقت المثالي لإيقاف تشغيل جميع الشاشات هو 30 دقيقة على الأقل قبل موعد النوم المستهدف.

يعد التخلص من الضوء، وخاصة الضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية، أمرًا ضروريًا، الظلام التام هو الأمثل للنوم.

ممارسة الرياضة البدنية

يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة بانتظام إلى تحسين النوم، وجدت إحدى الدراسات أن تمارين المقاومة قد تعمل على تحسين جميع جوانب النوم، وخاصة جودة النوم، ويمكن أن يؤدي مجرد المشي يوميًا لنصف ساعة إلى تحسين جودة النوم.

توقيت التمرين مهم أيضًا، في حين أن ممارسة الرياضة في المساء لا تؤثر سلبًا على النوم، تشير الأبحاث إلى أنه يجب تجنب ممارسة الرياضة بقوة قبل أقل من ساعة من موعد النوم المطلوب.

الميلاتونين

يصنع الجسم بشكل طبيعي هرمون الميلاتونين عندما يتعرض للظلام، ووفقًا للأبحاث، قد تساعد مكملات الميلاتونين على النوم بشكل أسرع.

بينما يُعتبر الميلاتونين آمنًا بشكل عام لمعظم الناس، تشمل الآثار الجانبية المحتملة ردود الفعل التحسسية والتفاعلات مع الأدوية، ولا يُنصح باستخدام مكملات الميلاتونين لمن يرضعون أو حوامل.

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