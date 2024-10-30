الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشارى: حبتان من الفستق قبل النوم يخلصك من الأرق

الفستق, فيتو
الفستق, فيتو

الأرق من المشكلات التى يعانى منها العديد من الرجال والنساء مما يؤثر على الصحة بشكل سلبي وبالتالى يؤثر على أدائهم اليومى.

والأرق له أسباب عديدة علاجه يكمن فى علاج الأسباب للتخلص من الأرق والحفاظ على النوم الهاديء حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن الفستق من أنواع المكسرات التى تساعد في علاج الأرق ما يساعد على النوم الهادئ لذا يجب المواظبة على تناول الفستق.

الفستق يعالج الأرق 

واضاف البدوي، أن الجرعة الأزمة من الفستق لعلاج الأرق هى تناول حبتان من الفستق قبل النوم يساعد على النوم الهادئ وذلك لأن الفستق يحتوى على الميلاتونين وهو هرمون النوم الذى يساعد على الاسترخاء ومن ثم النوم الهاديء ما يساعد في علاج الأرق، لذا يفضل تناول الفستق قبل النوم.

الفستق
الفستق

فوائد الفستق 

والفستق من المكسرات الشهيرة التى تعتبر من المكسرات الفاخرة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد الفستق:-

  • يحتوى على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.
  • يحتوي على فيتامينات A وE التي تحسن حالة البشرة وتعزز من نضارتها وتقاوم التجاعيد.
  • يحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ ما يجعله مهم للحفاظ على صحة العيون وتحسين الرؤية وتقوية النظر.
  • يساعد في التخلص من الإجهاد والتوتر لاحتوائه على الماغنيسيوم.
  • يعتبر الفستق مصدر جيد للبروتينات، لذلك ينصح بتناوله في حالة انخفاض كتلة الجسم.
  • يساعد فى الحفاظ على مستوى الضغط بالدم.
  • يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم وبالتالى يعمل على مقاومة السرطان.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية الذاكرة.
  • يساعد الفستق في ضبط نبضات القلب لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يقوي العضلات، وينظم ضغط الدم ويضبط نسبة السوائل في الجسم.
  • يساعد فى الحفاظ على صحة القولون.
    يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.
  • يحمي من تصلب الشرايين.
  • مصدر لتوليد الطاقة بالجسم وبالتالى مهم للرياضيين.
  • معالج للأمراض التناسلية كما يعزز القدرة الجنسية للرجال.
  • مدر قوى للبن الأم.
  • يقوي أعصاب عضلة المعدة ويمنع الحموضة.
  • منشط جيد للكلى ويساعد في تفتيت الحصوات.
  • يغذى المخ لاحتوائه على الدهون الأساسية غير المشبعة.
txt

فوائد الفشار، وجبة خفيفة سريعة التحضير ومهمة لصحة الكبار والصغار

txt

فوائد الفلفل الحار، يزيد معدلات حرق الدهون ويخفض الكوليسترول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفستق فوائد الفستق الارق علاج الارق الدكتور أحمد البدوي صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد البصل، لصحة القلب والجهاز الهضمي ومضاد للالتهابات

فوائد الزنجبيل، مهم تنازله فى فترة التقلبات الجوية حفاظا على الصحة

فوائد اللبن قبل النوم، يعالج الأرق ويساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ

يسبب ارتفاع ضغط الدم، أعراض ومضاعفات الأرق وطرق علاجه

الأكثر قراءة

إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس تحرير البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة طبيب التجمع المتهم بالتعدي جنسيا على بناته

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

كأس الرابطة الإنجليزية، ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية

اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

منوعات

المزيد

98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads