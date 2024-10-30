استشارى: حبتان من الفستق قبل النوم يخلصك من الأرق

الأرق من المشكلات التى يعانى منها العديد من الرجال والنساء مما يؤثر على الصحة بشكل سلبي وبالتالى يؤثر على أدائهم اليومى.

والأرق له أسباب عديدة علاجه يكمن فى علاج الأسباب للتخلص من الأرق والحفاظ على النوم الهاديء حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن الفستق من أنواع المكسرات التى تساعد في علاج الأرق ما يساعد على النوم الهادئ لذا يجب المواظبة على تناول الفستق.

الفستق يعالج الأرق

واضاف البدوي، أن الجرعة الأزمة من الفستق لعلاج الأرق هى تناول حبتان من الفستق قبل النوم يساعد على النوم الهادئ وذلك لأن الفستق يحتوى على الميلاتونين وهو هرمون النوم الذى يساعد على الاسترخاء ومن ثم النوم الهاديء ما يساعد في علاج الأرق، لذا يفضل تناول الفستق قبل النوم.

الفستق

فوائد الفستق

والفستق من المكسرات الشهيرة التى تعتبر من المكسرات الفاخرة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد الفستق:-

يحتوى على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

يحتوي على فيتامينات A وE التي تحسن حالة البشرة وتعزز من نضارتها وتقاوم التجاعيد.

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ ما يجعله مهم للحفاظ على صحة العيون وتحسين الرؤية وتقوية النظر.

يساعد في التخلص من الإجهاد والتوتر لاحتوائه على الماغنيسيوم.

يعتبر الفستق مصدر جيد للبروتينات، لذلك ينصح بتناوله في حالة انخفاض كتلة الجسم.

يساعد فى الحفاظ على مستوى الضغط بالدم.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم وبالتالى يعمل على مقاومة السرطان.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية الذاكرة.

يساعد الفستق في ضبط نبضات القلب لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يقوي العضلات، وينظم ضغط الدم ويضبط نسبة السوائل في الجسم.

يساعد فى الحفاظ على صحة القولون.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف. يحمي من تصلب الشرايين.

مصدر لتوليد الطاقة بالجسم وبالتالى مهم للرياضيين.

معالج للأمراض التناسلية كما يعزز القدرة الجنسية للرجال.

مدر قوى للبن الأم.

يقوي أعصاب عضلة المعدة ويمنع الحموضة.

منشط جيد للكلى ويساعد في تفتيت الحصوات.

يغذى المخ لاحتوائه على الدهون الأساسية غير المشبعة.