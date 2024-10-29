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محافظات

فرص عمل وعلاج مجاني لغير القادرين في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

لقاء محافظ الفيوم
لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين،فيتو

 عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، ووجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لعدد من المرضى.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

 كلف محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الأسر، وتوفير كشك لأحد الأشخاص من الأولى بالرعاية بمركز طامية، وكشك آخر لشاب كفيف يعول شقيقاته الفتيات وليس لديه مصدر دخل للأسرة، والتواصل مع مؤسسة التكافل لصرف مساعدة مالية شهرية لأرملة تعول أطفال صغار نظرًا لظروفها المادية والاجتماعية، وتدبير ماكينة خياطة لإحدى السيدات لديها طفل من ذوي الاحتياجات، وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لها بقرية بني صالح، للمساعدة في تدبير نفقات المعيشة ورعاية الأطفال الصغار.

توفير الرعاية الصحية لغير القادرين

 كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج اللازم لطفلين يعانيان من مرض وراثي مناعي، وكلف المكتب الفني، برعاية الطفلين،  كما وجه  بفحص حالة موظفة بقطاع الصحة تقيم بمركز سنورس وتم تكليفها بالعمل بمركز يوسف الصديق، ودراسة مطلب نقلها إلى إحدى المنشآت الطبية بالقرب من محل إقامتها نظرًا لظروفها الصحية والأسرية.

فرص عمل بالقطاع الخاص

 ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

دور الإدارة المحلية في الرعاية الاجتماعية

 كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية، ودراسة مطلب أرملة مسنة بالحصول على وحدة سكنية بديلة للوحدة التي تم إخلائها بإحدى العمارات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة دمو، بعد سوء حالتها الإنشائية وتهدم جزء منها.

حل مشكلات الإسكان الاجتماعي بهوارة

 وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدراسة شكوى عدد من المتضررين من عدم تسليمهم الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة هوارة، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ودراسة شكوى أحد الأشخاص من قيام جاره ببناء غرفة مخالفة تحجب نوافذ منزله بمركز إطسا، مشددًا على تنفيذ قرار إزالة للغرفة حال مخالفتها شروط الترخيص.

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