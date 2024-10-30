محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بمحيط أسوار المدارس لتوفير بيئة تعليمية وصحية جيدة لأبنائنا الطلاب وكذلك رفع درجة الإستعداد الجيد لإستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتصدي الحاسم لظاهرة حرق قش الأرز.

تجميل الاسوار المدرسية بلوحات جدارية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور جميع الجهاز التنفيذى لمحافظة الشرقية وخلال الإجتماع وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم للبدء فورًا في إجراء أعمال التجميل ورفع كفاءة بوابات المدارس وتجميل الأسوار بلوحات جدارية ورسومات فنية تعبر عن البيئة الشرقاوية وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها.

لجنة للمرور على محطات رفع الصرف الصحى

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكل مركز ومدينة وحي بتشكيل لجان مشتركة للمرور على محطات رفع الصرف الصحي للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها والإطمئنان على كفاءة عمل المولدات الكهربائية بها، وكذلك مراجعة بالوعات وغرف الصرف الصحي تفاديًا لحدوث تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع والذي يُعيق حركة السيارات والمارة.

الانتهاء من حصر المنازل المقامو بالطوب اللبن

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من حصر المنازل المقامة بالطوب اللبن والمنشآت الآيلة للسقوط وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لها فورًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتفاديًا لحدوث أي أزمة خلال فصل الشتاء.

سيارات لشفط مياة اامطار فى الشتاء

وكذلك التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات لشفط المياه بالأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار قائلا: "لابد أن يشعر المواطن الشرقاوي بالرضا التام عن الجهد المبذول من الجهاز التنفيذي في مواجهة موجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار".

التصدر لظاهرة نوبات التلوث الحاد

أكد المحافظ ضرورة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية للتصدي للسيطرة على ظاهرة نوبات التلوث الحاد (السحابة السودة) الناتجة عن حرق مخلفات قش الأرز للحفاظ على البيئة وصحة الموطنين قائلًا: “لن أقبل أي تخاذل أو إهمال في هذا الملف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين”.

الطرق الرابطة بين المراكز

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء وخاصة علي الطرق السريعة الرابطة بين المراكز والمدن بتسويرها وذلك حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين.

عمل تقرار عرض للعرض على المحافظ

كما كلف تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمتابعة هذا الموضوع وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.

فتح الطريق أمام حركة السيارات

أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

التنسيق بين رؤساء المراكز ومديري المديريات

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية لإنهاء كافة المستحقات المالية الخاصة بأعمال رد الشئ لأصله بكل جهة حتى يتثنى لكل جهه الوفاء بإلتزاماتها وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

تقنين أوضاع الجادين فى التصالح

وأشار المحافظ إلى أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك

تحقيق نسب انجاز عالية

مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكدًا أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدى على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الإختصاص وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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