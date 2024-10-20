شباب الشرقية: انطلاق فعاليات دورة لغة الإشارة والتوعية الصحية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية.

تقديم مواطن متعلم متمكن قادر

وجاء ذلك من أجل تقديم مواطن متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف

تفعيلا لمبادرة بداية جديدة لبناء الانسان

كما جاء ذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" انطلقت اليوم تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، وذلك لتدريب 360 موظف وموظفة من ديوان عام محافظة الشرقية

العاملين بالاحياء والمركز والمدن ومديريات الخدمات

وايضا من العاملين بالمراكز والمدن والأحياء التابعة ومديريات الخدمات وشركة الكهرباء على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسرى و التثقيف الصحي لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع وذوي الهمم والمساندة النفسية لمتحدي الإعاقة.

الاشادة بدور لجنة سؤون ذوى الاعاقة بالمحافظة

وأشاد بدور لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام لتنظيم عدة دورات لتدريب موظفي المراكز والمدن والمراكز التكنولوجية والمتعاملين مع الجمهور وطلبة معهد الخدمة الإجتماعية وموظفى مديريات الخدمات على لغة الإشارة وكيفيه التعامل مع متحدى الإعاقة وذلك لبناء جسر من التواصل الفعّال بين المجتمع وذوى الهمم لضمان نجاحهم وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

المحافظ بنيب المهندسة لبنى عبدالعزيز

وبدوره أناب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لحضور إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة.

الحد من الضغوط النفسية والعصبية والخوف

وأشارت نائبة المحافظ لأهمية تدريب موظفي المراكز والمدن ومديريات الخدمات على لغة الإشارة لسهولة التواصل مع الجمهور من الصم وضعاف السمع وفهم حاجتهم وتلبيه مطالبهم، للحد من الضغوط الداخلية والنفسية والخوف والإحباط التي تصيب من يعانون من عدم الكلام والسمع عندما لا يجدوا من يفهمهم، كما أشادت النائبة بدور وحدة حماية الطفل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الأطفال.

الدورة من 20 الى 24 اكتوبر الجارى

وقالت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن الدورة التدريبية لتدريب 360 موظف من المراكز والمدن ومديريات الخدمات على أساسيات لغة الإشارة يجرى تنظيمها على مدار خمسة أيام ، بداية من اليوم الموافق 20 أكتوبر وحتى 24أكتوبرالجاري ويتم تنظيمها في أربعة أماكن متفرقة بالمحافظة.

المكان الاول والثانى للتدريب

المكان الاول فى مكتبة مصر العامة لتدريب (150) موظف من (ديوان عام محافظة الشرقية - حى أول - حى ثان الزقازيق - مدينة القنايات - مركزي ديرب نجم وأبوحماد - مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء)والثانى بمركز التنمية الشبابية بمركز بلبيس لتدريب (73) موظف من مراكز ( منيا القمح -بلبيس - مشتول السوق مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء)

المكان الثالت والرابع للتدريب

والمكان الثالث هومركز التنمية الشبابية بمركز فاقوس لتدريب (60) موظف مركزي (الحسينية وفاقوس) - ومدن (القرين ومنشأة أبو عمر وصان الحجر) - مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء والرابع فى مركز التنمية الشبابية بمركز أبوكبير لتدريب (78) موظف من مراكز (أبوكبير وههيا - الإبراهيمية - كفر صقر - أولاد صقر- مديريات الخدمات - شبكة الكهرباء).

البرنامج يشمل لغة الاشارة والثقافة الصحية والدمج

واشارة الى ان برنامج الدورة التدريب على يشمل لغة الإشارة والثقافة الصحية والدمج التعليمى والمساندة النفسية لذوى الهمم وأسرهم بالإضافة لشرح الخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الهمم والمخاطر التي يتعرض لها الطفل.

نخبة من المتخصصين بلغة الاشارة

ويحاضر في الدورة نخبة من المتخصصين في لغة الإشارة من إدارة التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم ومسئولي التثقيف بمديرية الصحة بالشرقية و مديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور ايمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة وأمل بغدادى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والمهندس السيد الغندور رئيس لجنة ذوى الهمم بالديوان العام ورانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق وهبة حمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام.