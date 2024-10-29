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شباب الشرقية ينظم ندوة تثقيفية عن العلم والأخلاق وأثرهما في بناء الإنسان

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة

أكد  الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت  المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " العلم والأخلاق وأثرهما في بناء الإنسان " حيث تم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة. 

   الشيخ عاطف شومان عضولجنة الدعوة 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه قام  الشيخ عاطف محمد شومان عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي أوضح فيها ان العلاقة بين العلم والأخلاق كيف هي علاقة تكاملية فلا أثر طيب للعلم بدون أخلاق ولا أخلاق صحيحة من غير علم يبصّر ويرشد للصواب، ويوضح مفهوم الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع ومنزلتهما والعلاقة الوثيقة بينهما فبالعلم والأخلاق ترتقى الأمم.

شباب الشرقية: انطلاق فعاليات دورة لغة الإشارة والتوعية الصحية

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية.

 

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