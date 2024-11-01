مواعيد قطع الكهرباء عن منية النصر بالدقهلية الأسبوع المقبل
اعلنت هندسة كهرباء منية النصر بمحافظة الدقهلية خطة انقطاع الكهرباء علي مدار الاسبوع القادم بنطاق المركز.
وجاءت الخطة كالتالي:
- سيتم فصل التيار الكهربائي عن برمبال القديمة يوم الأحد ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ لأعمال الصيانة من الساعة ٩ صباحا حتى انتهاء أعمال الصيانة.
- سيتم فصل التيار الكهربائي عن ميت الخولي يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ لأعمال الصيانة من الساعة ٩ صباحا وحتى انتهاء أعمال الصيانة.
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- سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو عوض يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ ويوم الثلاثاء الموافق ٥ نوفمبر لأعمال الصيانة من الساعة ٩ صباحا، وذلك حتى انتهاء أعمال الصيانة، وهذا للعلم واتخاذ التدابير اللازمة
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