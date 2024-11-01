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محافظات

مواعيد قطع الكهرباء عن منية النصر بالدقهلية الأسبوع المقبل

التيار الكهربائي،
التيار الكهربائي، فيتو

اعلنت هندسة كهرباء منية النصر بمحافظة الدقهلية خطة انقطاع الكهرباء علي مدار الاسبوع القادم بنطاق المركز.

وجاءت الخطة كالتالي: 

  • سيتم فصل التيار الكهربائي  عن برمبال القديمة  يوم الأحد ٣ نوفمبر  ٢٠٢٤ لأعمال الصيانة من الساعة ٩ صباحا حتى انتهاء أعمال الصيانة.
  • سيتم فصل التيار الكهربائي عن ميت الخولي يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ لأعمال الصيانة من الساعة  ٩ صباحا وحتى انتهاء أعمال الصيانة.
  •  
  • سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو عوض  يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر  ٢٠٢٤ ويوم الثلاثاء الموافق ٥ نوفمبر لأعمال الصيانة من الساعة ٩ صباحا، وذلك حتى انتهاء أعمال الصيانة، وهذا للعلم واتخاذ التدابير اللازمة

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