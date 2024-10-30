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محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتامنة (صور)

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد تشغيل لوحة توزيع الكهرباء، فيتو

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتامنة بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بجهد قدرة ١١ كيلو فولت إحدى المشروعات التي يشرف عليها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكه كهرباء منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


ورافقه خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد عادل مدير عام مشروعات حياة كريمة بجهاز التعمير، والمهندس ضياء نصر مدير عام المشروع، واللواء المهندس أحمد السويفي رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندس أحمد عمار مهندس العملية عن الشركة المنفذة، والمهندس مازن عباس رئيس قطاع شبكات الوايرلس الكهرباء بأسيوط ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

مشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لقرى مركز منفلوط

وبدأت فعاليات الإفتتاح بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد طه ثم تلاها شرح مفصل من المهندس محمد عادل مدير عام مشروعات حياة كريمة بجهاز التعمير عن مشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لقرى مركز منفلوط تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد والذي يهدف إلى رفع الجهد الكهربائي وتوفير مغذيات بديلة متحدثًا عن لوحة التوزيع ومراحل تنفيذ الأعمال بها بمشاركة تنفيذ شركة السويدي للكابلات واستشاري المشروع شركة بجسكو. 

لوحة توزيع كهرباء العتامنة بجهد قدره ١١كيلو فولت

وتفقد المحافظ، لوحة توزيع كهرباء العتامنة بجهد قدره ١١كيلو فولت واستمع إلى شرح من مهندس المشروع لأهمية لوحة التوزيع والتي تخدم قرية العتامنة ويتكون الموزع من ٢٠ خلية والذي يهدف إلي رفع الجهد الكهربائي وتوفير مغذيات بديلة وتوفير تغذية لمنشآت "حياة كريمة"، كما تفقد صالة الخلايا وغرفة المحول وغرفة البطاريات وغرفة أعطال الشبكة فضلًا عن تفقده الدور الثاني والذي يتضمن عدد ١٤ مكتب إدارى.

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وأكد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – على أهمية لوحة توزيع الكهرباء لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية إلى المواطنين فضلًا عن أهمية دعم مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وتوفير حياة كريمة لهم

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