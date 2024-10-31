بالأسماء، حركة تغييرات واسعة لقيادات صحة الدقهلية

اعتمد الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة اليوم، حركة قيادات صحة الدقهلية لضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات المديرية، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتضمنت حركة التغييرات على التالي:

- تكليف الدكتورة نجلاء فتحي محمود بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بجمصة.

- ندب الدكتور رامي السعيد الغريب بتسيير أعمال مدير إدارة الرعاية الأساسية.

- ندب الطبيبة رحاب حسان عبد الحميد بتسيير أعمال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

-ندب الطبيبة سماء محسن محمد بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالسنبلاوين.

- -ندب الطبيب عماد حمدي عبد العال بتسيير أعمال مدير مستشفى تمي الأمديد.

- ندب طبيبة الأسنان إسراء أحمد إبراهيم بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بتمي الأمديد.

كما اشتملت الحركة على تكليف الطبيبة زينب محمد ربيع بتسيير أعمال منسق المبادرات الرئاسية. بجانب عملها بالرعاية الأساسية وتكليف الدكتور يحيى رميح بإدارة ملف تطوير الطب العلاجي.

وكانت مديرية الصحة فى الدقهلية قد أعلنت في الـ24 من سبتمبر الماضي عن حاجاتها لاستقطاب كوادر بشرية تمهيدًا لاختيار من لديهم القدرة على تولي مسؤولية إدارة ( فنية - صحية - مستشفى) من تخصصات (الطب البشري - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي).

