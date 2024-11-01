تضامن الدقهلية تنظم ندوة عن حقوق المرأة وواجباتها

نظمت مديرية التضامن بالدقهلية ندوة جماهرية بـ ليسا الجمالية تستهدف مستفيدات برنامج تكافل وكرامة بوحدة السلام، إدارة الجمالية.

وجاء ذلك في اطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان "وفي اطار الدور التوعوي التي تقوم بة الرائدات المجتمعيات، حيثبدأت الندوه بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطفل احمد على عطيه.

وتحدث فؤاد صبح رئيس الوحدة الاجتماعية بالسلام، والذي رحب فيها بالحضور من المواطنين وعرض مضمون الندوة والهدف منها، وعقبها كلمة حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية اوضح فيها جهود التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الرئيس بداية للتنمية البشرية بمركز الجمالية، واشار الي ضرورة معالجة عدد من القضايا المجتمعية وأهمها الزواج المبكر، وتحدث أيضا عن المشروطيه الصحية ودورها في منع المشاكل الصحية والتعليمية وزواج الاطفال وأن الدولة المصرية ستقدم المزيد من الدعم المادى والدعم العينى للأسر الملتزمه، تحت شعار اللى اوله شرط آخره فلوس فى الكارت لتحفيز الاسر علي التردد للوحدات الصحية والالتزام بحضور ابنائها بالمدارس.

وحاضرت الدكتورة إيناس عبد الواحد مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالجمالية،تحدثت عن خدمات وزاره الصحه المقدمه الى عملاء تكافل وكرامه، الأضرار الصحية للأم والطفل من زواج الاطفال واوضحت ان الدولة المصرية لديها كافه الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم الخدمات لعملاء تكافل وكرامه من خلال المتابعة الدورية لصحة الام خلال فترة الحمل وماقبل الحمل وفحص قبل الزواج ومابعد الحمل وتنظيم الأسرة، كذلك رعاية الطفل من ساعة الولادة واكتشاف المشاكل الصحية مبكرا والعمل على علاجها وإجراء جميع الفحوصات الطبية للأزمة، وتوافر جميع الطعوم المطلوبة للأم والطفل وتواجدها بجميع الوحدات الصحية المنتشرة بكل مكان داخل المركز، ويوجد قسم علاج غير القادرين فى حالة اكتشاف الأمراض التى تستوجب العلاج.

وتحدث الشيخ جمال مرعى من علماء الأوقاف عن الجانب الديني واشار الي أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، والإسلام يدعوا الى حفظ النفس البشرية والمحافظة عليها، ومنح الرخص وقت السفر والمرضى والمطر والخوف،فكيف بالأم أن تاخذ بابنتها الطفلة الى الزواج وهى غير مؤهلة صحيًا ونفسيا واجتماعيا، فتخلق مجتمع ضعيف لا يرضى عنه الله ورسوله ومخالفة قوانين وتشريعات الدولة حيث أن الزواج قبل 18 غير موثق ويؤدى الى ضياع الحقوق وظهور المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والتى لايستطيع المجتمع تحملها

وأشار الى ضرورة اخذ المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد فى الاخبار او المعلومات من وسائل التواصل الغير معتمدة.

وفى نهاية الندوة أشار حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية الهدف من مبادرة الرئيس هو تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل انسان قوى متعلم قادر على مواجهة تحديات الحياة.