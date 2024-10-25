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وظيفة القرآن الكريم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الكهف

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

وظيفة القرآن الكريم، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة الكهف، وظيفة القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله الكريم، مبينا أن الله يجازي الذين أساءوا بما عملوا، والذين أحسنوا بالحسنى.  قال تعالى:«وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا» سورة الكهف الآية 8.

سورة الكهف الآية 8
سورة الكهف الآية 8


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 من سورة الكهف

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- سبحانه-: وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيدًا جُرُزًا.. زيادة في التزهيد في زينتها، حيث إن مصيرها إلى الزوال، وحض على التزود من العمل الصالح الذي يؤدي بالإنسان إلى السعادة الباقية الدائمة، وبذلك نرى الآيات الكريمة، قد قررت أن الثناء الكامل إنما هو لله- عز وجل-، وأن الكتاب الذي أنزله على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم لا عوج فيه ولا ميل، وأن وظيفة هذا الكتاب إنذار الكافرين بالعقاب، وتبشير المؤمنين بالثواب.

وظيفة القرآن الكريم

وأضاف الشيخ طنطاوي: كما أن من وظيفته تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وتسليته عما أصابه من أعدائه، ببيان أن الله- تعالى- قد جعل هذه الدنيا بما فيها من زينة، دار اختبار وامتحان ليتبين المحسن من المسيء، وليجازي- سبحانه- الذين أساءوا بما عملوا، ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى.

القرآن الكريم
القرآن الكريم

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968. 

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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