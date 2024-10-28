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معنى مكظوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 بسورة القلم

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

صاحب الحوت، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة القلم، عن نصيحة المولى عز وجل لنبيه محمد بألا يكون كصاحب الحوت، موضحا معنى مكظوم في الآية الكريمة.

 

سورة القلم الآية 48

قال تعالى: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ».

سورة القلم الآية 48
سورة القلم الآية 48


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة القلم

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: وما دام الأمر كما ذكرنا لك ( فاصبر ) أيها الرسول الكريم - لحكم ربك، ولقضائه فيك وفيهم، وسر في طريقك الذي كلفناك به، وهو تبليغ رسالتنا إلى الناس، وستكون العاقبة لك ولأتباعك، ( وَلاَ تَكُن ) - أيها الرسول الكريم - ( كَصَاحِبِ الحوت ) وهو يونس - عليه السلام -، أي: لا يوجد منك ما وجد منه، من الضجر، والغضب على قومه الذين لم يؤمنوا، ففارقهم دون أن يأهذ له ربه بمفارقتهم، والظرف في قوله: ( إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ ) منصوب بمضاف محذوف، وجملة ( وَهُوَ مَكْظُومٌ ) فى محل نصب على الحال من فاعل "نادى".


معنى مكظوم

وأضاف الشيخ طنطاوي: والمكظوم -بزنة مفعول-: المملوء غضبا وغيظا وكربا، مأخوذ من كظم فلان السقاء إذا ملأه، وكظم الغيظ إذا حبسه وهو ممتلئ به، أي: لا يكن حالك كحال صاحب الحوت، وقت ندائه لربه - عز وجل - وهو مملوء غيظا وكربا، لما حدث له مع قومه، ولما أصابه من بلاء وهو فى بطن الحوت، وهذا النداء قد أشار إليه - سبحانه - فى آيات منها قوله - تعالى: ( وَذَا النون إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى فِي الظلمات أَن لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين. فاستجبنا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم وكذلك نُنجِي المؤمنين ).

النبي بونس
النبي بونس

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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