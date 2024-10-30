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معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

المؤمن والكافر، أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي، عدم استواء المؤمن والكافر، وذلك خلال تفسيره لـسورة فاطر، موضحا الأمثلة الذي ذكرها المولى عز وجل لتأكيد ذلك، ومبينًا معنى الحرور في الآية الكريمة.


سورة فاطر الآية 21

قال تعالى: «وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ».

سورة فاطر الآية 21
سورة فاطر الآية 21


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ساق- سبحانه- أمثلة، لبيان الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر، وبين الحق والباطل، وبين العلم والجهل.. فقال- تعالى-: وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ. وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ.


معنى الحرور

وأضاف الشيخ طنطاوي: والحرور: هو الريح الحارة التي تلفح الوجوه من شدة حرها، فهو فعول من الحر، أي: وكما أنه لا يستوي في عرف أي عاقل الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، وكما لا تصلح المساواة بين الظلمات والنور، كذلك لا تصلح المساواة بين الكفر والإيمان، وكما لا يتساوى المكان الظليل مع المكان الشديد الحرارة، كذلك لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو


نفي الاستواء بين المؤمن والكافر

وأتم طنطاوي: فأنت ترى أن الآيات الكريمة قد مثلت الكافر في عدم اهتدائه بالأعمى، والمؤمن بالبصير، كما مثلت الكفر بالظلمات والإيمان بالنور، والجنة بالظل الظليل، والنار بالريح الحارة التي تشبه السموم، وكرر- سبحانه- لفظ لَا أكثر من مرة، لتأكيد نفى الاستواء، بأية صورة من الصور.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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