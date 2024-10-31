غلق 3 محال تجارية خلال حملة لإزالة الإشغالات بحى ثالث بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤.

حملة مكبرة بحي ثالث

وشهد اليوم الخميس تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

الأماكن التي تم استهدافها

واستهدفت الحملة مناطق الإعلام، الـ ٥٠٠ وحدة، منطقة الخامسة، منطقة الشارع التجاري، ومحيط مدرسة الشهيد عمرو وهيب.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ قرارات إزالة لـ ٥ أسوار وغرفة مخالفة بمساحة ٢٠ مترx ٢ متر، بالإضافة لإزالة ٣ سلالم خارج خط التنظيم، وإزالة كشك بدون ترخيص.

كما تم إزالة ٦ بكيات (تاندة) بدون ترخيص وإغلاق وتشميع ٣ محال، والتحفظ على ١٦ استاند و٤ ثلاجات عرض، و٤ موازين.





جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كما أسفرت الحملات عن، تحرير ١٠ محاضر لحالات إشغال متنوعة وإدارة بدون ترخيص.

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، وتتوالى باقي المراحل حتى تنتهي في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.



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